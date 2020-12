Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (03.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Abspaltungspläne von Hexagon Composites zur Trennung der Sparte Hexagon Purus lägen seit ein paar Monaten auf den Tisch. Nun nehme das Vorhaben Fahrt auf. Weitere wichtige Details zum Listing hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben - DER AKTIONÄR rechnet mit einem erfolgreichen Börsengang von Hexagon Purus und damit verbundenen Abstrahleffekten auf die Muttergesellschaft.Im Rahmen der Platzierung sollten 750 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet 70,2 Millionen Euro) erlöst werden. Das entspreche 13,6 bis 15 Prozent des aktuellen Aktienkapitals von Hexagon Purus. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung werde für Wachstumsinitiativen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, heiße es.Die Aktien sollten zu einem Preis zwischen 24,80 Kronen und 27,30 Kronen (zwischen 2,32 und 2,56 Euro) ausgegeben werden. Daraus resultiere eine mögliche Marktkapitalisierung von Hexagon Purus zwischen fünf und 5,5 Milliarden Kronen (470 und 510 Millionen Euro). Als Investoren habe die Gesellschaft, die sich unter anderem auf Wasserstofftanks spezialisiert habe, Handelsbanken Fonder, Delphi-Fonds und die Vermögensverwaltung von Storebrand gewinnen können.Klar sei: Ein furioser Börsengang von Hexagon Purus sollte der bereits notierten Muttergesellschaft Hexagon Composites in die Karten spielen. In dieser Handelswoche stieg die AKTIONÄR-Empfehlung bei 61,30 Norwegische Kronen (5,74 Euro) bereits auf ein neues Rekordhoch.Auf Everfuel am Merkur Markt der Osloer Börse folge mit Hexagon Purus ein weiteres Unternehmen mit Wasserstoff-Bezug. DER AKTIONÄR rechnet mit einem erfreulichen Start an der Börse, welcher sich positiv auf die Aktie der Muttergesellschaft auswirken könnte. Investierte Anleger geben vor der Abspaltung keine Aktie von Hexagon Composites aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)