Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (17.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Agility Fuel Solutions, eine Tochtergesellschaft von Hexagon Composites, werde zwölf Wasserstoffbusse von Solaris mit Tanksystemen ausstatten. Damit erweitere das norwegische Unternehmen die langjährige Partnerschaft mit dem polnischen Bushersteller, dessen Mehrheit die spanische CAF-Gruppe kontrolliere.Das Potenzial im Wasserstoff-Bereich, welches es für Hexagon Composites zu erschließen gebe, sei gigantisch. Laut eigenen Angaben könne ein neuer Milliardenmarkt entstehen. Hexagon Composites befinde sich dafür in einer aussichtsreichen Position. Aktuell bilde die Aktie einen Boden aus. Gelinge der Sprung über den Abwärtstrend, könnten mutige Neueinsteiger wieder Positionen eingehen. Am 30. Oktober werde Hexagon Composites die Q3-Zahlen vorlegen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: