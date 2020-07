Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

4,592 EUR +4,84% (29.07.2020, 15:46)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

46,42 NOK -5,23% (28.07.2020)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (29.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Hexagon Composites könne nicht nur Fahrzeuge mit Hochdruckbehältern und -systemen ausstatten, sondern auch Trägerraketen. Der jüngste Auftrag, den die Hexagon-Geschäftseinheit Purus an Land gezogen habe, werde für einen Neukunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie abgearbeitet. Es laufe derzeit rund bei den Norwegern.Der Auftrag umfasse den Entwurf, die Entwicklung, die Qualifizierung und die Produktion von Hochleistungs-Druckbehältern aus Verbundwerkstoffen des Typs 4 für die Trägerrakete. Gegenwert: 5,2 Millionen Dollar. Dem Vernehmen nach erwarte Hexagon Composites weitere Aufträge nach der ersten Lieferung, welche für das erste Quartal 2021 vorgesehen sei. "Wir freuen uns, an diesem Projekt zu arbeiten und als Partner an der Zukunft der Raumfahrt mitzuwirken", so Jim Harris, Managing Director von Hexagon Purus, zur neuen Order.Ohnehin hätten die Norweger in den letzten Wochen und Monaten mit interessanten Aufträgen und Projekten zu überzeugen gewusst. Wie sich die Gesellschaft zuletzt operativ entwickelt habe, würden die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 zeigen. Hexagon Composites plane die Veröffentlichung der Ergebnisse am 12. August.Langfristig bleibt der Wert hochinteressant, interessierte Anleger können bei größeren Rücksetzern weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link