Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

5,48 EUR -1,79% (04.12.2020, 16:10)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

56,35 NOK -0,35% (03.12.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (04.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Nur noch wenige Tage - dann werde auch Hexagon Purus als eigenständiges Unternehmen am Merkur Markt der Osloer Börse gelistet sein. Die Platzierung habe die Gesellschaft nun abgeschlossen, die Aktien hätten am oberen Ende der anvisierten Spanne ausgegeben werden können. Es bahne sich ein erfolgreiches Listing an.Hexagon Purus habe mit der Privatplatzierung 750 Millionen Norwegische Kronen (70,4 Millionen Euro) einnehmen können. Zu den Zeichnern würden unter anderem Handelsbanken Fonder, Delphi Funds und Storebrand Asset Management gehören. Die Gesellschaft habe den Platzierungspreis auf 27,30 Kronen (2,56 Euro) festgelegt, was am oberen Ende der angekündigten Spanne liege. Daraus resultiere ein Börsenwert von 6,254 Milliarden Kronen (etwa 587 Millionen Euro).Michael Kleschinski, Executive Vice President von Hexagon Purus, sagt Folgendes: "Wann wir profitabel bei Purus wirtschaften, hängt davon ab, wie wir das weitere Wachstum gestalten können. 2024 ist der Break-even realistisch."DER AKTIONÄR rechnet mit einem erfreulichen Start von Hexagon Purus an der Börse, welcher sich positiv auf die Aktie der Muttergesellschaft auswirken könnte. Investierte Anleger sollten bei der Hexagon Composites-Aktie unbedingt dabeibleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link