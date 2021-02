Doch es gebe auch einige Risiken: Diskussionen um eine mögliche Verlangsamung der Anleihekäufe im Rahmen der quantitativen Lockerung könnten sich vor allem später in diesem Jahr aufheizen und Marktschwankungen verursachen. Auch seien die Bewertungen in vielen Assetklassen bereits hoch - und könnten angesichts eines starken Finanzmarktes noch weiter steigen. Eine große Gefahr sei zudem langfristiger Natur: Der kräftige Cocktail aus Ersparnissen der Haushalte, anhaltender steuerpolitischer Unterstützung und akkommodierender Geldpolitik sorge zwar 2021 und 2022 für Partystimmung an den Märkten und in der Wirtschaft, doch der darauf folgende Kater aus steigender Staatsverschuldung und ihren Folgen dürfte in einigen Jahren die Laune vermiesen.



Nachdem das BIP der Eurozone 2020 um 6,8 Prozent gesunken sei, erwarte Darren Williams, Chefvolkswirt von AB, in diesem Jahr nur eine teilweise Erholung mit einem Anstieg des BIP um 3,5 Prozent - ein Wert, der vom Vorkrisentrend noch weit entfernt sei. Angesichts der schwachen kurzfristigen Wachstumsaussichten, ausbleibender Inflation und der Notwendigkeit von steuerpolitischen Maßnahmen würden die Geldpolitik weiterhin sehr akkommodierend und die finanziellen Bedingungen extrem locker bleiben. Zwar habe die Inflation im Januar in Form eines Anstiegs überrascht. Dennoch sei Chefvolkswirt Williams skeptisch, ob dies einen Aufwärtstrend einläute: Die Bedingungen für eine Inflationszunahme seien in Europa noch nicht gegeben - stattdessen habe sich diese aus Faktoren wie der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in Deutschland, verzögerten saisonalen Verkäufen, neuen Kraftstoffsteuern und neuen Index-Gewichtungen ergeben.



Nach einem schwierigen Start ins Jahr erwarte Darren Williams von AB für Großbritannien eine kräftige Erholung: Nach dem extremen Rückgang in 2020 rechne der Chefvolkswirt dieses Jahr mit einem Wachstum von 3,5 Prozent und sogar 8,5 Prozent 2022. Denn: Zum einen dürfte die Herdenimmunität schnell erreicht werden und zum anderen seien die Bilanzen der privaten Haushalte in einem weitaus besseren Zustand als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig biete die Klarheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union eine solidere Basis für Unternehmensinvestitionen.



Chinas Volkswirtschaft habe das Jahr 2020 relativ gut beendet und dürfte auch 2021 ein vernünftiges Wachstumstempo einlegen, da das Land das Virus unter Kontrolle habe und im Laufe des Jahres rasch Impfungen eingeführt würden. Ungeachtet möglicher Volatilität aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit dem chinesischen Neujahr in den nächsten Monaten dürfte das BIP-Wachstum relativ stabil bleiben und auf das Jahr gerechnet zwischen 8 und 9 Prozent betragen.



Damit habe die Politik die Möglichkeit, andere "Stabilitätsziele" in Angriff zu nehmen, etwa die Gesamtverschuldung im System oder die spekulativen Exzesse an den Immobilien- und Aktienmärkten. Auch die Internationalisierung des Renminbi werde in diesem Jahr für Aufmerksamkeit sorgen. Eine moderate, aber nachhaltige Aufwertung der Währung sei dabei eines der Ziele. Dementsprechend erwarte Darren Williams, Chefvolkswirt von AB, 2021 eine weitere Aufwertung des Yuan. (24.02.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft scheint sich allmählich zu erholen, obwohl die Virus-Situation weiterhin für böse Überraschungen sorgen könnte, so die Experten von AB.Und es bestehe noch ein weiteres bedeutendes Risiko: Inflation. "Die Güternachfrage steigt bei eingeschränktem Angebot, wir sehen das schnellste Wachstum der Geldmenge seit den 1980er Jahren und akzeptieren zunehmend, dass steuerpolitische Maßnahmen durch die Geldpolitik finanziert werden", gebe Darren Williams, Chefvolkswirt beim Asset Manager AllianceBernstein (AB), zu bedenken. Was erwarte der Chefökonom für die Märkte?Der Fortschritt bei der Impfung gegen COVID-19 sowie das Zusammenspiel von expansiver Geldpolitik und steuerpolitischen Stützmaßnahmen könnten dazu führen, dass sich das globale Wirtschaftswachstum stark beschleunige - vor allem wenn Verbraucher nicht mehr zu Sparverhalten gezwungen seien. Wenn die wirtschaftliche Erholung allmählich einsetze, könnte jedoch der Konsens der großen entwickelten Volkswirtschaften im Hinblick auf niedrige Anleiherenditen bröckeln. Während sich die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan (BOJ) auf die eine oder andere Weise zur Steuerung der Zinskurve verpflichtet hätten, könnte sich die Federal Reserve (FED) angesichts steuerpolitischer Stimuli veranlasst sehen, ihre eigene Unterstützung für die Wirtschaft wieder zu reduzieren.