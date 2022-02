Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen wegen der Kriegsgefahr in der Ukraine haben das Marktgeschehen fest im Griff, während andere Themen kaum Impulse setzen können, so die Analysten der Helaba.Angesichts dessen werde es wohl keinen Grund geben, die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB auszupreisen. Mit einer entsprechenden Aktivität der Notenbanker würden die Analysten nach dem Auslaufen der Anleihekäufe und im vierten Quartal dieses Jahres rechnen.Auch in den USA stehe eine Stimmungsumfrage auf der Agenda. Hier deute sich eine Abschwächung des Verbrauchervertrauens an. So habe bereits das vorläufige Michigan Sentiment im Februar nachgegeben. Die US-Verbraucher würden sich zum einen mit Realeinkommensverlusten aufgrund der hohen Inflation konfrontiert sehen und zum anderen seien die Aktienkurse zuletzt und auch seit Jahresanfang gesunken. Beides wirke belastend auf die Konsumlaune und so sei die FED in der schwierigen Situation mit einer Straffung der Geldpolitik zu reagieren, obwohl sich die Konsum- und damit die allgemeine Konjunkturperspektive einzutrüben beginne. Ein Nicht-Agieren erscheine aber dennoch keine Option zu sein, weil dadurch das Inflationsproblem noch größer werden dürfte. (22.02.2022/ac/a/m)