Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hierzulande stehen in der neuen Woche Stimmungsumfragen unter Finanzmarktteilnehmern im Fokus, so die Analysten der Helaba.In den letzten beiden Monaten, nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, seien die Stimmungsbarometer deutlich gesunken und lägen damit auf dem Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Mit Verbesserungen der Erwartungsindices werde nicht gerechnet und zudem dürften die Lageeinschätzungen wohl nochmals nachgeben. So laste die Gemengelage aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und Renditen, Kriegs- und Sanktionsfolgen sowie getrübter Perspektiven in China auf den deutschen und europäischen Wirtschaftsperspektiven.Auch die Verbraucherstimmung sei in diesem Zusammenhang rückläufig und dennoch würden die Analysten nicht mit einer vergleichbaren BIP-Entwicklung wie im Frühjahr 2020 rechnen, als staatlich verordnete Lockdowns weltweit zu nie dagewesenen Einbrüchen der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten geführt hätten. Die Stimmungslage bei den Unternehmen scheine dies zu untermauern, denn die Einkaufsmanagerindices lägen weiterhin in der Wachstumszone, sowohl im Verarbeitenden als auch im Dienstleistungsgewerbe. Gleichwohl hätten die Analysten die Wachstumserwartungen gegenüber dem Jahresbeginn bereits reduziert, würden aber auch aufgrund des statistischen Überhangs weiterhin jahresdurchschnittlich mit einem Wachstum im laufenden Jahr rechnen. (09.05.2022/ac/a/m)