NYSE-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:

1,61 USD +29,84% (24.06.2020, 22:10)



ISIN Hertz Global-Aktie:

US42806J1060



WKN Hertz Global-Aktie:

A2ALSZ



Ticker-Symbol Hertz Global-Aktie:

AZK



NYSE-Symbol Hertz Global-Aktie:

HTZ



Kurzprofil Hertz Global Holdings Inc.:



Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist Eigentümerin von Rental Car Intermediate Holdings, LLC, der die Hertz Corporation (Hertz), die wichtigste operative Gesellschaft von Hertz Global, gehört. Die Betriebssegmente von Hertz Global umfassen U.S. Autovermietung (U.S. RAC), Internationale Autovermietung (International RAC) und alle anderen Geschäftsbereiche. Das Segment U.S. RAC beschäftigt sich mit der Vermietung von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und Leicht-LKWs sowie mit Nebenprodukten und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Segment International RAC befasst sich mit der Vermietung und dem Leasing von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und leichten LKWs sowie mit Nebenprodukten und -dienstleistungen auf internationaler Ebene. (24.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hertz Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) unter die Lupe.Das Papier des angeschlagenen Autovermieters schieße am Mittwoch in die Höhe. Zeitweise habe der Kurs bei 2,49 USD oder doppelt so hoch wie am Vortag notiert. Grund sei ein Kommentar von Jeffries-Analyst Hamzah Mazari. Er sei der Meinung, dass Mitbewerber Interesse an der Zombie-Firma haben könnten. Mazari bringt die Namen CarMax und AutoNation ins Spiel. Sie könnten für 150.000 Hertz-Fahrzeuge ein Gebot abgeben, so der Analyst und dafür rund 3 Mrd. USD auf den Tisch legen.Anleger sollten sich von dem starken Kursanstieg nicht zum Einstieg verleiten lassen. Die Gefahr, dass Hertz pleite gehe und am Ende ein Totalverlust stehe, sei sehr groß, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2020)Börsenplätze Hertz Global-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:1,5066 EUR +36,79% (24.06.2020, 22:01)