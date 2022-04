Tradegate-Aktienkurs Hermès-Aktie:

ISIN Hermès-Aktie:

FR0000052292



WKN Hermès-Aktie:

886670



Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

HMI



Euronext - Paris Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

RMS



Kurzprofil Hermès International SCA:



Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) ist ein französisches Modehaus und Familienunternehmen aus Paris. Es wurde 1837 gegründet und hat sich zu einem der luxuriösesten Hersteller von Mode, Handtaschen, Accessoires und anderen Luxusgütern entwickelt. Hermès steht für hohe Qualität, professionelle Handwerkskunst, Ruhm und zeitlos klassische Designs. (16.04.2022/ac/a/a)



Nachdem jüngst der französische Branchenprimus in Sachen Luxus, LVMH, mit herausragenden Zahlen geglänzt habe, habe nun Konkurrent Hermès ebenfalls geliefert. Auch der Luxusgüterhersteller habe sich im Auftaktquartal starker Nachfrage erfreut. Besonders Modeprodukte und Ledertaschen seien auf den Shopping-Listen der Kunden ganz oben gestanden. Geographische Wachstumstreiber seien die Regionen Amerika und Europa mit Steigerungsraten von mehr als 40% gewesen. So habe man dort gute Entwicklungen in allen Geschäftsbereichen verzeichnet.Richtig begeistert seien die Analysten von dem Zahlenwerk jedoch nicht. JPMorgan etwa habe Hermes auf "neutral" mit einem Kursziel von 1.150 Euro belassen. Der Luxusgüterhersteller habe mit dem Umsatz im ersten Quartal klar positiv überrascht, so die Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktie werde indes sowohl im Branchenvergleich als auch gemessen an früheren Bewertungen mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt.Auch "Der Aktionär" stehe mit Blick auf die Bewertung Hermès eher skeptisch gegenüber. Das Papier des französischen Konzerns sei mit einem 2022er-KGV von 50 sehr hoch bewertet, der entsprechende Wert der Peer-Group liege nämlich nur bei 24. Anleger sollten vielmehr auf die "Aktionär"-Empfehlung und Marktführer LVMH setzen, der mit einem für 2022 prognostizierten Gewinnmultiple von (ebenfalls) 24 noch deutliches Aufwärtspotenzial impliziere, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" i in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2022)