Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (17.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die B-Aktie des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF).H&M habe in Q4 2018/19 (30.11.) den Nettoumsatz um 9% auf 61,70 (Vj.: 56,41; Analystenerwartung: 61,43; Marktkonsens: 62,04) Mrd. SEK erhöht und dabei erneut deutlich von Währungseffekten profitiert, denn währungsbereinigt (wb.) habe sich nur ein Erlösplus von 5% (Q3 2018/19: +8%; Q2 2018/19: +6%; Q1 2018/19: +4%) y/y ergeben. Die Umsatzentwicklung habe dabei nach Unternehmensangaben unter nachteiligen Kalendereffekten (v.a. Black Friday-Verkaufsaktion fand eine Woche später statt, wodurch Online-Umsätze in Höhe von rund 0,5 Mrd. SEK nicht mehr in Q4 hätten erfasst werden können) gelitten. Bereinigt um diesen Effekt sei der Nettoumsatz um 10% (wb.: +6%) y/y geklettert. Im Geschäftsjahr 2018/19 (30.11.) sei der Nettoumsatz um 11% auf 232,76 (Vj.: 210,40) Mrd. SEK (wb.: +6% y/y) gestiegen.Die Q4-Umsatzzahlen seien nach Meinung des Analysten als solide anzusehen, aber mangels fehlender Details nur von begrenzter Aussagekraft. Entscheidender seien seines Erachtens die Ergebniskennzahlen, die zeigen müssten, ob sich wie in Q3 zu beobachten gewesen sei, die deutlichen Fortschritte beim Konzernumbau (IT, Logistik, Ausbau der Online-Präsenz, Einführung der Marke "Afound" (Outlet mit Mode und Lifestyle-Produkten verschiedener Anbieter (H&M-Marken sowie externe Marken) zu günstigen Preisen) zunehmend monetarisieren würden. Dies gelte insbesondere für den wichtigsten Einzelmarkt Deutschland nach der erfolgreichen Implementierung einer neuen Online-Plattform. Als Belastungsfaktoren sehe Lusebrink die noch hohen Lagerbestände sowie das insgesamt schwierige Marktumfeld.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die H&M B-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 210,00 SEK belassen. (Analyse vom 17.12.2019)