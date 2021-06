Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

20,42 EUR -1,59% (15.06.2021, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

20,44 EUR -1,99% (15.06.2021, 11:10)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (15.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Der schwedische Konzern sei dank zunehmender Lockerungen auf dem Wege der Besserung. So sei im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) der Umsatz im Jahresvergleich um 62% auf 46,5 Mrd. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 4,6 Mrd. Euro), wie H&M am Dienstag mitgeteilt habe. Ohne Währungseffekte habe das Plus sogar 75% betragen. Das Problem: Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 seien die Umsätze um 19% gesunken. Die Umsatzentwicklung sei im Zeitraum März bis Mai von der anhaltenden Pandemie beeinflusst worden, habe es geheißen.Zu Beginn des zweiten Geschäftsquartals seien rund 1.300 Filialen vorübergehend geschlossen gewesen. In Frankreich und Deutschland, die zu den größten Märkten des schwedischen Bekleidungskonzerns gehören würden, seien die Filialen fast das ganze Quartal über zu gewesen. In den geöffneten Geschäften habe es Einschränkungen wie etwa bei den Öffnungszeiten, der Anzahl der Kunden und der Ladenfläche gegeben. Da jedoch immer mehr Menschen geimpft würden, hätten in einer Reihe von Märkten die Geschäfte nach und nach wieder geöffnet werden können, wie das Unternehmen weiter mitgeteilt habe. Auch wenn viele Läden wieder geöffnet hätten, würden sich Online-Verkäufe weiterhin sehr gut entwickeln.Es sei offensichtlich: Die Anleger hätten mehr erwartet. Dennoch: H&M sei auf einem guten Wege und mit Blick auf die Juni-Zahlen auch nach wie vor absolut en vogue. So sollte der Moderiese weiter von den zunehmenden Lockerungen überproportional profitieren. Investierte Anleger sollten in jedem Fall dabeibleiben, da die Turnaround-Story in Takt sei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)