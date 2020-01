Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

91,68 EUR +0,11% (08.01.2020, 11:21)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

91,62 EUR +0,28% (08.01.2020, 11:24)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (08.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) zu halten.In der Q3-Berichterstattung mehrerer Konsumgüterhersteller habe erneut China mit hoher Dynamik hervorgestochen. Diese habe umso mehr überrascht, als in Hongkong, das über viele Jahre den Schwerpunkt der regionalen Aktivitäten dargestellt habe, Proteste und Demonstrationen viele Kunden vom Kauf zurückgehalten hätten. Der Einfluss sei zwar schwer abzuschätzen gewesen. Eine Indikation habe aber LVMH geliefert. Die Umsätze seien dort im August und September um jeweils 40% zurückgegangen. Trotz dieser Einbußen habe der Konzern für China ein starkes, allerdings nicht näher beziffertes Wachstum ausgewiesen.Im Gegensatz zum Konsumsektor, der bisher nur bei wenigen Markenartikeln zu Nachfrageeinbrüchen geführt habe, habe sich in den gewerblichen Bereichen die aus Industrieländern bekannte Zyklizität des Geschäftes gezeigt. Bei Henkel habe sich der Umsatzrückgang in der Region Asien/Pazifik in Q3 aber bereits wieder auf -5,7% nach -7,9% in Q2 abgeschwächt.China dürfte weiterhin hohes Wachstum beisteuern, da sich die Erschließung des Festlandes bei mehreren Konzernen erst in einem frühen Stadium befinde. Dabei komme dem Vertrieb die hohe Affinität der Konsumenten zum Onlinehandel entgegen, der bei vielen Produkten bereits Anteile von mehr als 30% am Umsatz erreiche. Die Dynamik des Wachstumsmotors China dürfte zwar sukzessive nachlassen. Angesichts des inzwischen erreichten Niveaus würden dort schon hohe einstellige Zuwächse genügen, um die Expansion auf Konzernebene voranzutreiben. Die Bewertung stütze sich allerdings erfahrungsgemäß mehr auf die Entwicklung in den Heimatmärkten. Die Sektor-Einschätzung des Analysten laute daher unverändert "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.