Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (10.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Henkel habe in Q2 2020 die Folgen der Corona-Pandemie mit voller Wucht zu spüren bekommen. Der Umsatz, der in Q1 noch annähernd stabil geblieben sei (-0,8%, organisch -0,9%), sei in Q2 um 11,0% (organisch -9,4%) eingebrochen, sodass für das erste Halbjahr ein Rückgang um 6,0% (organisch -5,2%) auf EUR 9,485 Mrd. habe hingenommen werden müssen. Bei weitgehend stabilen Preisen (-0,8%) sei dies vor allem eine Folge verringerter Absatzmengen (-4,4%) gewesen.Noch größer als beim Umsatz seien die Einbußen bei den Ergebnisgrößen gewesen, für die allerdings keine Quartalswerte vorlägen. Das EBIT, u.a. durch Restrukturierungsaufwendungen von EUR 78 Mio. (Vj.: EUR 144 Mio.) belastet, sei um 26,7% auf EUR 1,094 Mrd. abgesackt, das bereinigte EBIT sei um 27,5% auf EUR 1,191 Mrd. gesunken. Daraus errechne sich eine bereinigte EBIT-Marge von 12,6% nach 16,3% im Vorjahr. Beim Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei es zu einem Einbruch um 28,7% auf EUR 776 Mio. gekommen (je Vorzugsaktie: EUR 1,79 nach EUR 2,51), das bereinigte Nachsteuerergebnis habe sich um 29,5% auf EUR 847Mio. (EUR 1,96 nach EUR 2,77 je Vorzugsaktie) ermäßigt.Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie habe Henkel Wachstums- und Rentabilitätssorgen gehabt. Diese hätten sich nun durch die Infektionswelle und die zu ihrer Eindämmung ergriffenen Maßnahmen verstärkt. Dabei habe die Wucht, mit der das Geschäft von Henkel vor allem im zweiten Quartal getroffen worden sei, negativ überrascht. Angesichts der fortbestehenden Unsicherheiten sehe sich das Management weiter außerstande, einen neuen Ausblick für das Gesamtjahr 2020 zu geben. Die Henkel-Vorzugsaktie, die in Normalzeiten stets einen Bewertungsaufschlag bekommen und auch verdient habe, scheine in der aktuellen Phase trotz zuletzt zu beobachtender Underperformance gegenüber dem DAX immer noch zu hoch bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.