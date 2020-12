Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

92,30 EUR -0,17% (30.12.2020, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

92,06 EUR -0,02% (30.12.2020, 14:01)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (30.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) zu verkaufen.Auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 habe die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung der Konsumgüterunternehmen belastet. Einer Sonderkonjunktur hätten sich weiterhin die Anbieter im Segment der schnell drehenden Konsumgüter (FMCG) erfreut. Zuvor seien viele Kernprodukte angesichts abnehmender Profitabilität auf den Prüfstand gestellt worden, besonders Waren, die über den Einzelhandel vertrieben worden seien. Nun hätten Reinigungsartikel, ob für die Haut, für Flächen oder für Wäsche zweistellige Umsatzzuwächse ausgewiesen. Sowohl Unilever, Procter & Gamble als auch Henkel hätten vom hohen Bekanntheitsgrad ihrer Markenartikel profitiert. Zum Teil hätten sie den Aufwand für Anzeigen oder Rabattaktionen massiv reduzieren können. Differenziert sei die Entwicklung bei Premiumprodukten und professionellen Artikeln geblieben. Zuwächse bei der Haut- und Haarpflege wie bei P&G und L'Oréal dürften teilweise auf Nachholeffekte aus dem Vorquartal zurückgeführt werden können, als viele Friseursalons geschlossen gewesen seien. Ähnliche Erklärungen dürften auf die Beiersdorf-Sparte Derma zutreffen, deren Wachstum sich in Q3 deutlich beschleunigt habe.Durchgängig positiv hätten die Unternehmen über die Entwicklung des eigenen internetbasierten Handels berichtet, der in einzelnen Regionen, besonders in Nordamerika häufig Zuwächse von mehr als 100% erzielt habe. Ein Teil des gestiegenen Interesses dürfte auf die Schließung anderer Vertriebswege zurückgeführt werden können. Allerdings werde das jetzt erreichte Absatzniveau nach Abklingen der Corona-Pandemie kaum aufrechterhalten werden können. Gerade das Premiumsegment lebe vom Verkaufserlebnisvor Ort, das Händlern die Chance biete, weitere Artikel des Sortiments vorzustellen. Bei den FMCG allerdings dürfte später eine Phase intensiven Preiswettbewerbs die jetzt blendenden Margen erodieren lassen. Gerade Markenartikeln drohe dann ein Teufelskreis.Viele Unternehmen hätten das zurückliegende Quartal als Zeichen einer Erholung interpretiert. Allerdings dürfte bald Ernüchterung einkehren: Die hohe Bewertung von Unternehmen, die stark von der Expansion des Internethandels profitiert hätten, könnte schnell korrigiert werden. Für fünf Unternehmen laute das Rating von Rahlf "verkaufen". Potenzial sehe der Analyst bei den Luxusgüterherstellern Kering und LVMH. Eine Rückkehr auf den früheren Wachstumskurs zeichne sich bei HUGO BOSS dank der Expansion in China ab. Die Sektor-Einschätzung des Analysten laute unverändert "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.