7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

76,46 EUR -0,34% (20.10.2021, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

76,62 EUR -0,62% (20.10.2021, 15:28)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (20.10.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).In Einklang mit der allgemeinen Marktschwäche an den Aktienbörsen habe sich auch Henkel nicht positiv absetzen können. Die Aktie des deutschen Konzerns sei mittlerweile sogar so deutlich abgerutscht, dass eine negative Performance seit Jahresbeginn in Höhe von -15% zu Buche stehe. Bereits das ganze Jahr über habe der Analyst eine kritische Haltung gegenüber Henkel eingenommen, wobei er die aktuellen Entwicklungen als übertrieben ansehe.Denn obwohl die Kurse bereits seit April dieses Jahres rückläufig seien, so habe Henkel für das erste Halbjahr 2021 solide Zahlen vorlegen können. So sei im zweiten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von +15,2% erzielt worden - trotz der Auswirkungen der Coronakrise, die weltweit weiterhin das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld in vielen Märkten belastet habe. Das Wachstum erstrecke sich dabei über alle Unternehmensbereiche. Der Bereich Adhesive Technologies habe mit zweistelligem organischen Umsatzwachstum von +28,5% besonders hervorgestochen, gefolgt von Beauty Care (+8,2%) und Laundry & Home Care (+3,6%).Unter Berücksichtigung der soliden Geschäftsentwicklung im Halbjahr 2021 und der Annahmen zum Geschäftsverlauf in den verbleibenden zwei Quartalen habe der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Der Konzern erwarte eine deutliche Belebung der industriellen Nachfrage sowie eine sich im Jahresverlauf in vielen Kategorien normalisierende Nachfrage nach Konsumgütern. Das organische Umsatzwachstum werde zwischen +6% und +8% erwartet (vorher: +4% bis +6%). Der Analystenkonsens nehme hier eine deutlich pessimistischere Haltung ein. Die aggregierten Schätzungen für 2021 würden sich aktuell auf ein Umsatzwachstum in der Höhe von 3,5% belaufen und seien damit deutlich niedriger angesiedelt.Die Gründe für die verhaltenen Aussichten - und damit auch für die derzeitige Kursschwäche - seien zu großen Teilen in der aktuellen Nachrichtenlage zu finden. Nicht nur, dass gestiegene Rohstoffpreise und Inflation im Allgemeinen am Markt Wachstumssorgen schüren würden, auch die Lieferengpässe in der Industrie würden die Stimmung drücken. Gerade für die konjunktursensitive Klebstoffsparte (Adhesive Technologies) könnte dies Gegenwind bedeuten.Seit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse sei vonseiten der Düsseldorfer kein Statement mehr im Hinblick auf die gestiegenen Kosten zu vernehmen gewesen. Im Gleichklang mit der Industrie sei aber auch in diesem Fall von einem Anstieg der Kostenkomponente auszugehen. Hinzu komme, dass beispielsweise die gedrosselte Produktion im Automobilsektor und damit die Nachfrage nach Klebstoffen und Spaltfüller-Lösungen zu einem Rückgang auf der Nachfrageseite führe.Die aktuelle Nachrichtenlage rund um gestiegene Preise und Angebotsknappheiten hätten auch bei Henkel deutliche Spuren hinterlassen. Der Konzern erwirtschafte rund die Hälfte seiner Umsätze in der Klebstoffsparte, deren Nachfrage wiederum stark von der Dynamik in Industrien wie der Automobil- und Elektronikbranche abhänge. Geringere Nachfrage und Kostendruck könnten die Margen künftig also durchaus belasten.Der Analyst erwarte jedoch, dass ein Gutteil an Pessimismus mittlerweile im Kursniveau eingepreist sein sollte, was sich auch in den deutlich nach unten revidierten Konsenserwartungen widerspiegle. Eine Anpassung der Erwartungshaltung erscheine gerechtfertigt, das Ausmaß der Kurskorrektur falle aus seiner Sicht jedoch zu stark aus. Vor allem der Bewertungsrückgang, welcher sich sowohl anhand realisierter, als auch erwarteter Gewinne abzeichne, lasse die Aktie wieder attraktiver erscheinen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt das Kursziel von 94,00 Euro unverändert, stuft die Henkel-Aktie aber vom aktuellen Kursniveau auf "Kauf". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, basierend auf einem KGV und Preis-Buchwert-Multiple für das Jahr 2022. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen