Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

123,149 EUR +0,47% (05.04.2017, 09:23)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (05.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Anfang Dezember habe die Henkel-Aktie lehrbuchmäßig auf dem langfristigen, seit Herbst 2011 bestehenden Haussetrend (akt. bei 112,15 EUR) aufgesetzt. Dieser weitere "Auflagepunkt" unterstreiche den unterstützenden Charakter des entsprechenden Aufwärtstrends. Seither strebe der Titel wieder nach Norden, so dass nun das bisherige Rekordhoch bei 123 EUR sogar wieder in Schlagdistanz rücke. Ein neues Allzeithoch käme einem der besten Signale der technischen Analyse überhaupt gleich.Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit vonseiten der trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, die jeweils freundlich zu interpretieren seien. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der Verschnaufpause von September bis Dezember 2016 bei 129,78 EUR bzw. 133,97 EUR würden im "uncharted territory" im Fall eines Befreiungsschlags jenseits des oben genannten Rekordstandes zwei der wenigen verbliebenen Barrieren definieren.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:122,90 EUR +0,33% (05.04.2017, 09:11)