Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (20.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel: Aktie korrigiert bis zum 78,6% Retracement - AktiennewsDie Aktie von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) legt am Dienstag um 0,37% auf 85,82 Euro zu und verhindert einen Rückgang unter das 78,6% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung, die mit dem Jahrestief (81,38 Euro) begann, so die Experten von XTB.Einige Händler könnten die scharfe Korrektur als neue Einstiegschance sehen, doch ohne eine Rückkehr über die Kurszone bei 87,60 Euro und ohne einen Bruch der Abwärtstrendlinie könnten die Verkäufer nochmals aktiv werden. Ob sich tatsächlich ein Tief abzeichne, werde sich erst mit der Zeit zeigen. Bis dahin bleibe der Markt bärisch eingestellt. Man beachte zudem, dass eine Bodenbildung meist eine gewisse Zeit in Anspruch nehme, sodass der Kurs auch in eine Seitwärtsphase rutschen könnte - möglicherweise zwischen dem 78,6% Retracement und der Marke von 87,60 Euro.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:85,82 EUR +0,44% (20.07.2021, 11:20)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:85,90 EUR +0,16% (20.07.2021, 11:33)