Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

114,835 EUR -3,91% (10.08.2017, 16:02)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (10.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) fest.Der Konzern sei auch in Q2/2017 kräftig beim Umsatz gewachsen und habe sowohl beim bereinigten EBIT als auch bei der bereinigten EBIT-Marge neue historische Bestmarken setzen können. Die Börsianer hätten aber offenbar einen noch besseren Zwischenbericht erwartet und enttäuscht reagiert. Hier zeige sich, wie schwierig es mittlerweile geworden sei, die hohen Ansprüche der Anleger zu erfüllen. Überzeugend sei wohl auch nicht gewesen, dass der Vorstand trotz der guten Entwicklung in H1 den Gesamtjahresausblick lediglich bestätigt habe. Mit Blick auf das schwierige Umfeld, das sich angesichts der aktuellen Wechselkurse eher noch eingetrübt habe, hätte eine Erhöhung der Prognosen aber vermutlich zu viel Optimismus signalisiert. Strauß habe seine Erwartungen leicht zurückgenommen und das Kursziel geringfügig von EUR 116,00 auf EUR 114,00 gesenkt.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Empfehlung "halten" für die Henkel-Vorzugsaktie. (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:113,95 EUR -4,52% (10.08.2017, 15:47)