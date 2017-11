Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

122,05 EUR +1,07% (01.11.2017, 13:28)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (01.11.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Jörg Frey von Warburg Research:Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Das Klebstoffgeschäft des Düsseldorfer Konzerns dürfte besonders gut gelaufen sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Den Gewinn (bereinigtes EPS) von Henkel erwarte Frey 8,8% über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Henkel-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 135 Euro bestätigt. (Analyse vom 01.11.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:121,95 EUR +1,20% (01.11.2017, 13:10)