Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

107,80 EUR +1,10% (16.02.2018, 11:40)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (16.02.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Positive Tendenz - ChartanalyseHenkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), 1876 gegründetes Unternehmen mit weltweit führenden Marken in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel, Schönheitspflege und Klebstoffe, besetzt mit seinen bekannten Marken wie Persil, Pril, Pritt und Pattex führende Positionen im Konsumenten- und Industriegeschäft, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Mitte Juni und einem Hoch bei 129,90 Euro habe die Aktie von Henkel allerdings übergeordnet zur Schwäche geneigt, die in zwei Wellen bis zum Tief bei 103 Euro geführt habe. Von dort hätten sich die Notierungen in den letzten Tagen deutlich erholt und hätten zudem die Anfang Februar entstandene Kurslücke nach unten geschlossen. Gelingt der nachhaltige Anstieg, könnte die Henkel-Aktie auf weitere Sicht wieder vorherige Hochs erreichen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:108,05 EUR +1,41% (16.02.2018, 11:29)