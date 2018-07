Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (10.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Vorstandschef Hans Van Bylen habe in einem Interview mit der Rheinischen Post (07.07.) Preiserhöhungen vor allem im Klebstoff-Geschäft angekündigt und dies mit den deutlich gestiegenen Einkaufspreisen für Rohstoffe, insbesondere Öl und bestimmte Edelmetalle begründet. Zudem habe er betont, dass die in Q2 aufgetretenen Lieferschwierigkeiten in den USA inzwischen behoben seien. Vor diesem Hintergrund habe Van Bylen auch den Ausblick für 2018 bestätigt, was Lusebrink angesichts der Lieferschwierigkeiten in Q2 als positiv erachte. Jedoch habe Henkel nach den Q1-Zahlen noch durchweg hinter der Guidance für 2018 zurückgelegen.Darüber hinaus suche Henkel nach neuen Übernahmezielen und habe nach Angaben von Van Bylen für alle drei Sparten bereits mögliche Akquisitionsobjekte im Blick. Diese Aussagen würden sich mit der Unternehmensstrategie decken und seien angesichts der sehr soliden Bilanzstruktur problemlos realisierbar. Ebenfalls wenig überraschend setze der Konzern weiter auf einen Ausbau seiner Digitalaktivitäten, plane dabei aber keine eigenen Online-Shops für Privatkunden.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Henkel-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde von 112 Euro auf 114 Euro erhöht. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:108,15 EUR -0,37% (10.07.2018, 09:56)