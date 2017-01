Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

113,149 EUR +0,09% (23.01.2017, 12:07)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Hales von Barclays:Simon Hales, Aktienanalyst von Barclays, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Die Quartalszahlen sollten von gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit geprägt sein, so der Analyst. Im Fokus dürfte die Profitabilität des letztlich übernommenen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns The Sun Products Corporation stehen. Mit seinem niedrigeren Kursziel habe der Analyst sowohl den letzten Wechselkursbewegungen als auch dem kürzlichen Anstieg der Anleiherenditen Rechnung getragen, wodurch sich die Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell erhöht hätten.Simon Hales, Aktienanalyst von Barclays, hat das Kursziel für die Henkel-Aktie von 110,00 auf 108,00 Euro reduziert und sein Votum bei "equal-weight" belassen. (Analyse vom 23.01.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:113,05 EUR +0,04% (23.01.2017, 12:05)