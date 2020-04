Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh verschiebe seine Hauptversammlung wegen der Corona-Pandemie. Die Aktionäre sollten eigentlich am 28. April zusammenkommen, doch der MDAX-Konzern habe den Termin am Dienstag abgesagt. Vorschriften des Berliner Senats in der Viruskrise hätten dies nötig gemacht, habe das Unternehmen mitgeteilt. HelloFresh wolle das Treffen bis Ende Juni nachholen. Infolge der Pandemie würden immer mehr Konzerne ihre Hauptversammlung absagen und sie entweder virtuell abhalten oder sie verschieben.Die Aktie sei im Zuge der Corona-Krise vor Kurzem auf ein neues Rekordhoch bei 32,94 Euro gestiegen. Beflügelt worden sei das Papier von den Ende März veröffentlichten Vorabzahlen zum ersten Quartal. Sowohl Umsatz als auch der Betriebsgewinn sollten über den Markterwartungen liegen. Demnach sollten sich die Erlöse auf 685 bis 710 Millionen Euro belaufen, im Mittel also um zwei Drittel höher ausfallen als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) werde bei 55 Millionen Euro bis 75 Millionen erwartet, ein Jahr zuvor habe hier noch ein Minus von 26 Millionen Euro gestanden. Die Bekanntgabe der genauen Zahlen sei für den 5. Mai geplant.Dass der Kochboxenlieferant zu den Profiteuren der Corona-Krise gehöre, sollte nicht überraschen, seien sich zahlreiche Analysten wie etwa die von Morgan Stanley, J.P. Morgan oder Barclays einig. Das Ausmaß allerdings, in dem HelloFresh im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen habe, zeuge von einer prinzipiell starken Geschäftsdynamik, habe Alvira Rao, Expertin bei der Bank Barclays, geurteilt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link