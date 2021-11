Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

89,02 EUR +2,11% (17.11.2021, 12:30)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

89,56 EUR +2,38% (17.11.2021, 12:16)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (17.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Wird der neue Aufwärtstrend bestätigt? AktiennewsDie Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) notiert am Mittwochvormittag 3,19% höher bei 89,84 Euro und testet das November-Hoch an der 90er Marke, so die Experten von XTB.Ein Durchbruch im heutigen Handel und ein höherer Tagesschlusskurs würden den Aufwärtstrend bestätigen, sodass das Allzeithoch, das Ende August bei 97,38 Euro erreicht worden sei, anvisiert werden könnte. Durch den Anstieg über das Hoch bei 84,08 Euro sei der mittelfristige Abwärtstrend umgekehrt - ausgehend vom Rekordhoch sei der Kurs innerhalb von zwei Monaten um fast 30% eingebrochen. Wichtig für ein bullisches Szenario wäre, dass das lokale Tief bei 82,04 Euro nicht unterschritten werde. (News vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link