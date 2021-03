Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Bei HelloFresh hätten die Anleger am Dienstag nach der Vorlage von Jahreszahlen weiter Kasse gemacht. Es habe den Papieren nichts genutzt, dass der stark von der Corona-Pandemie profitierende Kochboxenversender im vergangenen Jahr das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 505 Millionen Euro mehr als habe verzehnfachen und damit die Markterwartungen klar schlagen können.Mit einem Kursabschlag von zuletzt 5,5 Prozent auf 63,15 Euro seien die Anteile im MDAX am Nachmittag der größte Verlierer des Tages. Von ihrem Rekordhoch Mitte Februar bei 77,90 Euro seien sie damit weiter zurückgefallen. Mit 62,25 Euro hätten sie im Tagestief sogar Kurs auf das vor einer Woche markierte Zwischentief bei 61,65 Euro genommen. Sie würden aktuell zudem unter der 21-Tage- und der 50-Tage-Durchschnittslinie als Indikatoren für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend notieren.Eine Aufnahme in den DAX hätte den HelloFresh-Aktien womöglich neuen Schub geben können. Doch dazu werde es wohl im März noch nicht kommen. Experten zufolge scheitere das Unternehmen vermutlich nur deshalb, weil es seine Jahreszahlen nicht bereits Ende Februar vorgelegt habe.Laut den von der Deutschen Börse entwickelten neuen Kriterien für eine DAX-Mitgliedschaft müsse ein Unternehmen zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (EBITDA) vorweisen. HelloFresh habe das laut den nun vorgelegten Jahreszahlen zwar geschafft, doch die Deutsche Börse werde dies wohl nicht mehr berücksichtigen, da der abgeschlossene Monat Februar Grundlage ihrer Überprüfungen sei.Anleger bleiben weiter an Bord, ein Stopp bei 49 Euro sichert die Position nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)Mit Material von dpa-AFX