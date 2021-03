Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

65,45 EUR +3,48% (22.03.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

65,00 EUR +2,69% (22.03.2021, 09:13)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (22.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen müssten sich die Menschen in Deutschland auf eine Verlängerung des Lockdowns bis weit nach Ostern einstellen. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde am Montag nenne als Datum dafür den 18. April. Corona-Profiteure stünden an der Börse im Fokus.Unter dem Druck immer höherer Corona-Infektionszahlen würden die Hoffnungen auf größere weitere Öffnungen zur Osterzeit schwinden. Vor erneuten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten an diesem Montag hätten Politiker und Mediziner vor einer Zuspitzung der Lage gewarnt.Kurz nach ersten Lockerungen rücke die vereinbarte "Notbremse" nun konkret in den Blick - also eine Rückkehr zu wieder schärferen Beschränkungen, wenn sich in Regionen zu viele Menschen anstecken würden. Diskutiert werde aber auch über Möglichkeiten für Osterurlaub zumindest im eigenen Bundesland und den Kurs bei Schulen.Die Zahl der Neuansteckungen seien seit dem letzten Bund-Länder-Gipfel stark gestiegen. Am Montag habe das RKI 7.709 Corona-Neuinfektionen gemeldet und damit 1.100 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Der Indizidenzwert habe bei 107,3 gelegen. Es sei der höchste Indizidenzwert seit Ende Januar.Mit der Aufsicht auf die Verlängerung oder sogar Verschärfung des Lockdowns stünden am Montag mehrere Coronaprofiteure im Mittelpunkt. Zalando, HelloFresh und Zooplus würden jeweils ein Prozent oder etwas mehr gewinnen. HelloFresh und Zooplus seien aktuelle Empfehlung des AKTIONÄR. Zalando wurde zuletzt ausgestoppt, hat aber nach wie vor großes Potenzial und gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)