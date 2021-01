Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

72,60 EUR +2,83% (27.01.2021, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

71,55 EUR +0,56% (27.01.2021, 11:17)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei nicht zu stoppen. Seit Jahresanfang habe der Kurs um fast 10% zugelegt und diese Woche wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate habe sich der Kurs des Berliner Unternehmens verdreifacht. Die Rally könnte aber weitergehen.Anfang Dezember habe HelloFresh eine Prognoseerhöhung für 2020 bekanntgegeben. Der Versender von Kochboxen werde den Umsatz mehr als verdoppeln und zum ersten Mal ein Jahr mit Gewinn abschließen. Der anhaltende Lockdown lasse erahnen, dass auch das vierte Quartal extrem erfolgreich und profitabel gewesen sei.Für das laufende Geschäftsjahr werde mit einem Umsatzwachstum von 20% gerechnet. Die größte Herausforderung bestehe aktuell darin, die extrem hohe Nachfrage aufgrund der Corona-Krise bedienen zu können. In den vergangenen Monaten sei HelloFresh mehrfach an die Kapazitätsgrenzen gestoßen und habe zeitweise keine neuen Kunden mehr aufnehmen können. Deshalb könnten bald größere Investitionen in neue Produktionsstätten notwendig werden. Solange jedoch die aktuellen Kapazitäten voll ausgelastet seien, steige der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz. Sollte HelloFresh seine Ziele für die kommenden Monate erreichen, dürfte der Gewinn deshalb mindestens um 20% oder mehr steigen. Das könnte der HelloFresh-Aktie weiteren Auftrieb verleihen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link