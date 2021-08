Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Die Luft wird etwas dünner - AktienanalyseDer Überschuss des Kochboxenversenders HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund dafür seien die um fast 170 Prozent auf 39 Mio. Euro gestiegenen Ertragssteuern gewesen. Die Erlöse hätten um 60 Prozent auf 1,56 Mrd. Euro zugelegt. Die Umsatzprognose habe HelloFresh bereits kurz zuvor angehoben: Für 2021 werde jetzt ein um Währungseffekte bereinigter Anstieg um 45 bis 55 Prozent prognostiziert. Zuvor habe die Prognose 35 bis 45 Prozent betragen. Wegen höherer Investitionen in das weitere Wachstum sei allerdings die Prognose für die Profitabilität gesenkt worden. Die operative Marge (EBITDA) werde jetzt zwischen 8,25 und 10,25 Prozent statt 10,0 bis 12,0 Prozent gesehen. Auf dieses gesenkte Ziel hätten Anleger verunsichert reagiert. Doch der Schreck habe nicht allzu lange angehalten.Die detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr sowie die Analystenkonferenz hätten die Investoren beruhigt. Inzwischen sei die Kursdelle wieder mehr als ausgebügelt und das Papier habe sogar das alte Rekordhoch bei 89,10 Euro überschritten. Trotz der charttechnisch blendenden Lage scheine die Luft für die HelloFresh-Aktie nun etwas dünner geworden zu sein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 89 Euro, wobei die mit 52,65 Euro pessimistischste Schätzung des US-Analysehauses Bernstein Research den Schnitt drücke. Im Zuge der jüngsten Rally hat der Kurs diese Marke bereits erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2021)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: