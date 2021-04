Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

68,64 EUR +2,14% (08.04.2021, 09:03)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

67,72 EUR +6,08% (07.04.2021)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zwei positive Analystenkommentare hätten der Aktie von HelloFresh am Mittwoch kräftig Auftrieb verliehen. Zunächst habe J.P. Morgan das Kursziel erhöht, im Tagesverlauf sei eine positive Einschätzung zu den Wachstumsaussichten von der Deutschen Bank gefolgt. Mehr als sechs Prozent sei es nach oben auf 67,72 Euro gegangen. Nun befinde sich die Aktie an einer wichtigen Hürde.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für HelloFresh von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel habe das neue Kursziel mit einer etwas besseren Umsatz- und Margenentwicklung in Anbetracht der verlängerten Lockdown-Maßnahmen in den meisten Endmärkten des Kochboxenversenders im ersten Quartal begründet.Bereits im Dezember habe das Management Befürchtungen der Investoren beiseite wischen können, ob nach dem pandemiebedingt starken Wachstum 2020 im neuen Jahr überhaupt noch ein Plus drin sei, etwa weil die Kunden wieder vermehrt in Restaurants gehen dürften. Mittlerweile zeichne sich zum Jahresauftakt ein Neukundenzuwachs von womöglich mehr als einer Million ab - ähnlich wie im ersten Quartal des Vorjahres, so die Deutsche Bank-Analystin Nizla Naizer. Auch vor diesem Hintergrund deute die Expertin eine mögliche Anhebung der Unternehmensziele an. Entsprechend optimistisch sei Naizer mit einem Kursziel von 99 Euro mit ihrer unveränderten Kaufempfehlung.Mit dem Kurssprung vom Mittwoch würden die Aktien versuchen, auch einen Chartwiderstand hinter sich zu lassen, nachdem sie zuletzt trendlos zwischen der 21-Tages-Linie und der 50-Tages-Linie geschwankt hätten. Aktuell würden diese Indikatoren für den kurz- sowie für den mittelfristigen Trend bei 62,70 Euro sowie bei 66,76 Euro verlaufen. Eine wichtige Hürde sei zudem das Märzhoch 2021 bei 68,65 Euro. Am Mittwoch sei die Aktie bis knapp an diese Marke herangelaufen.Anleger lassen die Gewinne bei der HelloFresh-Aktie weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2021)Mit Material von dpa-AFX