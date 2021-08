Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Analysten hätten bereits erwartet, dass HelloFresh in diesem Jahr starke Geschäfte vermelden könne und hätten in den vergangenen Wochen ihre Schätzungen entsprechend nach oben geschraubt. Nach Börsenschluss am Donnerstag sei es dann soweit gewesen: HelloFresh habe kurz vor der Veröffentlichung der Q2-Zahlen die Jahresprognose erhöht - doch die Aktie breche ein.Der Umsatz solle sich im zweiten Quartal auf rund 1,56 Milliarden Euro belaufen, was gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 60 Prozent entsprechen würde. Analysten hätten für das zweite Quartal mit 1,41 Milliarden Euro weniger erwartet. Auch das vorläufige bereinigte EBTIDA von 158 Millionen Euro liege über den Analystenschätzungen.Aufgrund des anhaltend starken Wachstums, das auf ein starkes Kundenwachstum und eine weiterhin hohe Bestellrate zurückzuführen sei, habe sich das Management dazu entschlossen, die Jahresprognose zu erhöhen. Beim Umsatz rechne das Unternehmen jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg um 45 bis 55 Prozent. Bislang habe die Prognose 35 bis 45 Prozent betragen und Analysten hätten mit 41 Prozent gerechnet.Die Aktie von HelloFresh habe nachbörslich nach Bekanntgabe der neuen Ziele rund fünf Prozent auf 74,50 Euro eingebüßt. Damit habe sich das seit 2017 an der Börse notierte Papier weiter vom Anfang Juli erreichten Rekordhoch bei 89,10 Euro entfernt.Trotz der jüngsten Verluste würden die Analysten von Jefferies in einer ersten Reaktion schreiben, dass die etwas nach unten korrigierten Margenziele den Markt nicht weiter stören sollten, da sie im Zusammenhang mit Wachstumsinvestitionen stünden. DER AKTIONÄR schließt sich dieser Meinung an: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 05.08.2021)