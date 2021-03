Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

63,20 EUR -0,55% (03.03.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

63,20 EUR +1,12% (03.03.2021, 09:31)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender blicke auf ein Rekordjahr zurück. Doch weil Anleger ihren Blick stets nach vorne richten würden, treibe sie jetzt vor allem eine Frage um: Bringe HelloFresh auch in der nahenden Post-Corona-Ära die Performance auf die Straße? Zweifel daran seien erlaubt. Jetzt melde sich ein Analystenhaus mit einer ersten Einschätzung. Und die gebe Hoffnung.Die britische Investmentbank Barclays habe das Rating für den MDAX-Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Am Dienstag sei das Papier deutlich zurückgekommen. Bei HelloFresh drehe sich derzeit alles um das Taxieren der "neuen Normalität" nach der Corona-Krise, schreibe Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sei schwer abzuschätzen. Allerdings - und das stimme zuversichtlich - würden Kommentare zu Märkten wie Australien, mit geringen Lockdown-Restriktionen, positives erwarten lassen.HelloFresh-Chef Dominik Richter habe anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen gesagt: "Während die Pandemie im Laufe des Jahres hoffentlich abklingen wird, rechnen wir fest damit, dass Verbraucher auch weiterhin auf E-Commerce-Lösungen setzen werden, um Lebensmittel einzukaufen."Anleger sollten die Gewinne bei der HelloFresh-Aktie weiter laufen lassen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link