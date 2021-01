Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Für den Kochboxenversender HelloFresh habe das Jahr recht durchwachsen begonnen. Zuerst habe die Aktie ihre Rally fortführen und dabei vor rund zwei Wochen ein neues Allzeithoch markieren können. Die darauffolgenden Rücksetzer hätten jedoch kurzeitig Sorgen bereitet. Heute scheine das Eis aber wieder gebrochen zu sein. So könnte es jetzt weitergehen.Nachdem sich die Rally im neuen Jahr fortgesetzt und die HelloFresh-Aktie am 6. Januar ein neues Rekordhoch bei 68,65 Euro erreicht habe, habe sie von dort aus zurückgesetzt. An der 60-Euro-Marke finde die Korrektur in der letzten Woche schließlich ein Ende. Der Wert habe Anlauf genommen, um den massiven Widerstand am 2020er Hoch bei 64,55 Euro zu überwinden, sei jedoch mehrmals abgeprallt.Heute stehe der Wert im Moment deutlich im Plus und damit auch über dem Widerstand. Schließe die Aktie heute auf diesem Niveau, wäre das ein starkes Kaufsignal. Könne in den folgenden Tagen die letzte Hürde am Allzeithoch geknackt werden, sei auf Sicht der nächsten Woche eine Fortsetzung der Aufwärtsrally recht wahrscheinlich. Das charttechnische Kursziel liege dann bei 80 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.