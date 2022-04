Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von HelloFresh habe seit ihrem Hoch Ende vergangenen Jahres in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Auch am heutigen Dienstag gehe es weiter abwärts. Auf der Handelsplattform Tradegate verliere das Papier 0,5 Prozent auf 37,74 Euro.Die Aktie des Kochboxen-Anbieters belaste eine negative Analysteneinschätzung. Bernstein-Analyst William Woods blicke skeptisch auf das erste Halbjahr, in dem ihm zufolge hoher Druck auf die operative Marge erkennbar sein dürfte. So stecke das Unternehmen viel Geld in die Werbung neuer Kunden sowie in neue Produktionseinrichtungen. Gleichzeitig gehe aber wohl die Nachfrage zurück, da die Gastronomie nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder eröffne. Der Experte habe sein Kursziel von 39 auf 32 Euro gesenkt und stufe die Aktien weiter mit "underperform" ein. Ein niedrigeres Ziel setze aktuell kein Analyst an.Anleger sollten sich bei HelloFresh schon mal einen wichtigen Termin vormerken. Am 28. April veröffentliche der Kochboxen-Anbieter die Zahlen für das erste Quartal. Das Jahr 2021 habe HelloFresh trotz Gegenwinds durch offene Restaurants und fehlender Lockdowns 2021 mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Für das laufende Jahr habe der Konzern eine langsamere Entwicklung in Aussicht gestellt. Der währungsbereinigte Erlos solle um 20 bis 26 Prozent steigen. Delivery Hero (minus 63 Prozent) der zweitschwächste DAX -Wert. Im November 2021 hätten HelloFresh im Rekordhoch noch 97,50 Euro gekostet.Die Aktie von HelloFresh habe zuletzt stark korrigiert. Derzeit versuche sie sich an einer Bodenbildung. Aus charttechnischer Sicht sei nun wichtig, dass das Märztief bei 33,41 Euro nicht unterschritten werde. Ein positives Signal für die Aktie würde erst der Sprung über den Bereich von 50 Euro liefern.Vorerst abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 19.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)