Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Geschäft beim Kochboxenlieferant HelloFresh boome in der Corona-Krise weiter. So erhöhe der Konzern seine Erwartungen für Erlöse und Ergebnisse deutlich. Im laufenden Jahr erwarte HelloFresh trotz der Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 Prozent statt wie bisher angepeilt 22 bis 27 Prozent, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitgeteilt habe.Vom Umsatz sollten vor Sonderposten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen sechs und zehn Prozent als Gewinn übrigbleiben. Bisher hätten vier bis 5,5 Prozent bei der bereinigten EBITDA-Marge im Plan gestanden. Im ersten Quartal habe die hohe Nachfrage HelloFresh unter dem Strich einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 39,7 Millionen Euro beschert. Ein Jahr zuvor habe das Unternehmen noch 46,1 Millionen Euro Verlust gemacht."Zusätzlich zu unseren ohnehin schon sehr starken ersten beiden Monaten des Jahres, haben wir in der zweiten Märzhälfte, mit der Entwicklung der Pandemie in unseren Märkten, eine weitere erhebliche Nachfrage gesehen. Besonders in diesen Zeiten macht es uns stolz, dass wir über 111 Millionen Mahlzeiten weltweit an Familien verschicken konnten. Damit haben wir ihnen ermöglicht, sehr leckere und preiswerte Gerichte, sicher von zu Hause aus zu genießen", habe Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh, gesagt.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" spekuliert im "Aktionär"-Depot und im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link