Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

75,74 EUR -2,02% (09.12.2021, 14:05)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

75,22 EUR -1,49% (09.12.2021, 13:51)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Harald Hof, Analyst von SRH AlsterResearch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG).HelloFresh habe überraschend einen "indikativen Ausblick" für das kommende Geschäftsjahr veröffentlicht. Das Management erwarte für das Jahr 2022 ein Umsatzwachstum zwischen 20% und 26% im Jahresvergleich, was deutlich über den Annahmen der AlsterResearch liege (+15% eAR). Das Wachstum solle durch neue Marken und neue geografische Märkte vorangetrieben werden. Darüber hinaus plane das Unternehmen, seine Investitionen in langfristige Kapazitäten fortzusetzen, vor allem in den laufenden Ausbau der Fulfillment-Infrastruktur sowie der Technologie- und Datenplattform.Das bereinigte EBITDA werde durch HelloFresh für 2022 nun auf EUR 500 bis 580 Mio. geschätzt. Damit liege die neue Prognose deutlich unter den Schätzungen von AlsterResearch und auch unter den Markterwartungen. Damit könnten wieder Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells von HelloFresh, Kochboxen per Post zu verschicken, aufkommen. Die Neukundengewinnung werde durch hohe Rabatte forciert, allerdings stelle sich dabei die Frage, wie treu diese Kunden seien. Zudem könnte sich der Wettbewerb in verwandten Märkten verschärfen: Neben bekannten Namen wie den Lieferdiensten REWE (Lebensmittel) oder Lieferando (Fertiggerichte) würden auch neue Wettbewerber wie flink oder gorillas um die Aufmerksamkeit der Kunden kämpfen.Die Pandemie habe HelloFresh Rückenwind für eine kostengünstige Kundenakquisition verschafft. Der Ausblick nähre die Befürchtung, dass künftiges Wachstum mit höheren Kosten verbunden sein werde und dass die Margen aus 2020 in den nächsten Jahren außer Reichweite seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link