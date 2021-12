Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



68,82 EUR -0,35% (20.12.2021, 12:57)



68,92 EUR +0,47% (20.12.2021, 12:42)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.12.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gehöre zu den wenigen Gewinnern des Tages. Die Sorge um einen neuen Lockdown lasse die Nachfrage nach Stay-At-Home-Aktien wieder steigen. Das treibe die HelloFresh-Aktie an die DAX-Spitze.Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen heize die Angst vor einem erneuten Lockdown nach den Feiertagen an. Grund dafür: Die hohe Übertragbarkeit von Omikron, durch die sich auch viele Geimpfte anstecken werden könnten.Auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, warne vor der neuen Corona-Variante: "Wir werden die bei Omikron hochschießenden Inzidenzen sehr stark runterbringen müssen und das wird uns nicht jetzt wie in dieser vierten Welle mit Booster-Impfungen gelingen, sondern dann nur wieder mit Abstand und Kontaktbeschränkungen".Die Talfahrt von HelloFresh könnte nach der jüngsten Entwicklung überwunden sein. Aus Trader-Sicht sollte die 70-Euro-Marke nachhaltig überwunden werden, bevor ein Einstieg erfolgt, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link