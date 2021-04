Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

74,94 EUR +1,54% (19.04.2021, 11:19)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

74,82 EUR +1,60% (19.04.2021, 11:07)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der HelloFresh-Aktie dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man ein neues Hoch sehe. Mit dem Kaufsignal im Rücken sehe der Aktienprofi die Aktie im Bereich von 80 Euro. Im Laufe des Jahres könnte sie in einen dreistelligen Bereich gehen. HelloFresh habe mehr als beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen erhöhe regelmäßig die Prognosen. Die Analysten kämen da nicht hinterher, die Kursziele anzupassen. Wenn das Unternehmen dieses Wachstum hoch halten und bedienen kann, dann hat die HelloFresh-Aktie auf jeden Fall deutliches Potenzial, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: