Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

30,50 EUR +12,75% (31.03.2020, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

30,20 EUR +2,37% (31.03.2020, 11:21)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (31.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Lebensmittelhändlers HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern veröffentlichten Zahlen von HelloFresh für das 1. Quartal seien brachial gut ausgefallen, meine der Aktienprofi. Den Umsatz sehe man bei 685 bis 710 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA bei 55 bis 75 Mio. Euro. Der Börsenexperte verweise hier auf eine deutliche Beschleunigung der operativen Tätigkeit. Das dürfte die HelloFresh-Aktie heute mit nach oben bringen, nachdem sie in den vergangenen Tagen wirklich stark gestiegen war, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.03.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: