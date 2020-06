Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

39,78 EUR +5,80% (16.06.2020, 14:45)



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

40,16 EUR +5,57% (16.06.2020, 14:31)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.06.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Mitte Mai habe die HelloFresh-Aktie bei 42,22 Euro ein Rekordhoch markiert. Im Anschluss sei der Kurs des Kochboxen-Versenders in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dieser scheine mit dem heutigen Tag zu enden. Die Bullen würden sich eindrucksvoll zurückmelden.Das Geschäft bei HelloFresh boome. Kein Wunder: Die Berliner Gesellschaft gehöre zu den Profiteuren der Coronakrise. Sie liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für eine gute Abwechslung. Viele Kunden dürften die Vorzüge des bequemen Nach-Hause-Bestellens auch in der Post-Corona-Zeit nicht mehr missen wollen. Folge: Die Kundenzahlen dürften auch nachhaltig steigen - und das ohne großen Werbeaufwand.Nach einer mehrwöchigen Verschnaufpause scheine die HelloFresh-Aktie ihre Aufwärtsbewegung nun wieder aufzunehmen. "Der Aktionär" setze nach ersten Teilverkäufen mit den restlichen Stücken auf eine erfolgreiche Trendfortsetzung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link