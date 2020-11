Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

50,25 EUR +7,37% (04.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

50,20 EUR +7,96% (04.11.2020, 22:26)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt hätten am Mittwoch die als Profiteure der Corona-Krise geltenden Titel Kursstärke gezeigt, darunter auch HelloFresh. Der Kochboxenversender habe im abgelaufenen Quartal dank des starken Wachstums zuletzt seinen Gewinn mehr als verdreifacht und die im Oktober erhöhten Jahresziele bestätigt. Das Berliner Unternehmen profitiere von den Lockdown-Maßnahmen. Dementsprechend zeige sich auch die Mehrheit der Analysten optimistisch.Die HelloFresh-Aktie habe nicht nur am Mittwoch zu den stärksten Werten im MDAX gehört. Auch im 52-Wochen-Vergleich gebe es nur einen Wert, der im MDAX besser abgeschnitten habe. Mehr als 230% habe HelloFresh in diesem Zeitraum zulegen können. "Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich und sehe das Kursziel bei 60 Euro., so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link