Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

90,06 EUR +5,04% (18.08.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

90,88 EUR +5,63% (18.08.2021, 12:25)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Papiere des Berliner Unternehmens sei am Mittwoch erstmals über die 90-Euro-Marke geklettert. Seit dem 6. August, als eine Margensenkung des Kochboxenversenders die Anleger kurzzeitig verstimmt habe, habe die HelloFresh-Aktie nun schon um mehr als ein Viertel zugelegt.HelloFresh befinde sich auf Wachstumskurs. Anders als viele junge Unternehmen wie z.B. der Essenslieferdienst Delivery Hero sei HelloFresh auch profitabel. Delivery Hero sei bereits im DAX, HelloFresh gelte als Kandidat für einen Aufstieg im September, wenn der deutsche Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt werde.Mit dem heutigen Kurssprung auf 90,28 Euro habe die HelloFresh-Aktie ein neues Allzeithoch markieren können. Mit dem Ausbruch sei auch ein neues charttechnisches Kaufsignal generiert worden. Nun gelte es, den Ausbruch zu bestätigen. Position weiter laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link