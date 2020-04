Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Verbraucher in Deutschland hätten seit Beginn der Corona-Beschränkungen vermehrt online Lebensmittel eingekauft. Dies gehe aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervor. Die AKTIONÄR-Empfehlung HelloFresh liege bereits über 31 Prozent vorne - in fünf Wochen!Im Vergleich zu vor der Krise hätten 18 Prozent der Befragten mehr Geld im Internet für Lebensmittel ausgegeben, so BCG. Die gleiche Anzahl habe demnach angegeben, auch nach der Krise online mehr Geld dafür auszugeben.Zu Beginn der Krise hätten die Menschen BCG zufolge vor allem Vorratsprodukte im Supermarkt gekauft. Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen würden die Verbraucher aber planen, weniger für Dinge wie Baby- und Hundenahrung sowie Fertiggerichte auszugeben. Dies sei laut der Umfrage aber nur temporär, da die Verbraucher nun erstmal ihre Vorräte aufgebraucht hätten.HelloFresh sei einer der großen Profiteure des Trends, online Lebensmittel zu bestellen. In den kommenden Monaten dürfte hier weiter Dynamik reinkommen, da 61 Prozent der Befragten angegeben hätten, sich in Menschenmengen zurzeit unwohl zu fühlen. Der MDAX-Titel sei mit einem 2021er-KGV von 53 kein Top-Schnäppchen, jedoch habe der Markt ein enormes Potenzial. Der Aufwärtstrend sei voll intakt.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, bei der HelloFresh-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 28.04.2020)