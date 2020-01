XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Aufwärtstrend könnte noch anhalten - AktienanalyseHelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) profitiert vom Boom bei Online-Essensbestellungen: Der Umsatz wird 2019 auf vorläufiger Basis bei gut 1,8 Mrd. Euro liegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Plus von etwa 36 Prozent sei mehr als die vom Kochboxenversender in Aussicht gestellten "bis zu 33 Prozent". Die operative Marge werde aller Voraussicht nach mit 2,5 bis 2,7 Prozent die ursprüngliche Prognose von 0,5 bis 1,75 Prozent sogar noch weitaus deutlicher überbieten. Die Indikationen für das Gesamtjahr würden laut Analyst Christoph Bast vom Bankhaus Lampe ein überraschend starkes Schlussquartal implizieren. So dürfte der Umsatz in den drei Monaten per Ende Dezember um 42 Prozent gestiegen sein. Die bereinigte operative Marge dürfte 7,6 Prozent betragen, und damit deutlich mehr als die von ihm veranschlagten 4,8 Prozent. HelloFresh könnte zudem in diesem Jahr einen positiven freien Mittelzufluss ausweisen. Nach Basts Ansicht wäre das "der finale Beweis dafür, dass das Geschäftsmodell Kochboxen aufgeht".Auch Marcus Diebel von JP Morgan sei vom Geschäftsverlauf beeindruckt: "Wow!", habe sein erster Kommentar gelautet. Doch selbst nach einer nochmaligen Überprüfung sehe Diebel beim Kurs nicht mehr viel Spielraum nach oben. Denn die Papiere seien bereits hoch bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: