Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh habe die Anleger mit einem optimistischeren Jahresausblick begeistert. Der Aktienkurs schieße auch am Mittwoch in die Höhe. Seit dem Tief vom Januar habe sich der Kurs mittlerweile verdreifacht. Die Bewertung sei üppig. Die Kursziele vieler Analysten habe HelloFresh mittlerweile übertroffen.HelloFresh sei die Aktie der Stunde am deutschen Aktienmarkt. Am Mittwoch gewinne der Titel sechs Prozent auf 18 Euro. Damit habe HelloFresh seit Montag knapp 34 Prozent zugelegt.Der Versender von Kochboxen - also Schachteln mit frischen Zutaten und Rezept - habe am Montag starke Quartalszahlen vorgelegt und die Prognosen für Umsatz und Betriebsgewinn erhöht.Im Gesamtjahr 2019 rechne HelloFresh nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum um 31 bis 33 Prozent, bisher seien es 28 bis 30 Prozent gewesen. Bei der Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwarte das Unternehmen nun 0,5 bis 1,75 Prozent, nachdem zuvor minus eins bis plus eins Prozent auf dem Zettel gestanden hätten.Marcus Diebel von der US-Investmentbank J.P. Morgan signalisiere auch nach der deutlich überdurchschnittlichen Kursentwicklung mit seinem Ziel von 20 Euro noch Luft nach oben.Das durchschnittliche Kursziel der Analysten laute auf 16,95 Euro.Nach der Rally sei HelloFresh mit einem KUV von 1,5 und einem KGV von 80 (beides für 2020) allerdings kein Schnäppchen mehr. Zudem sei der Burggraben um das Unternehmen nicht besonders tief. Ein Angriff von Amazon oder Walmart würde HelloFresh sehr wehtun.