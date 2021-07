Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

82,56 EUR +0,46% (05.07.2021, 13:41)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

82,58 EUR -0,24% (05.07.2021, 13:34)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe nach einer kurzen Konsolidierung zuletzt wieder Gas gegeben. Mittlerweile notiere das Papier nur noch knapp unter dem Mitte Juni bei 85,48 Euro markierten Allzeithoch. Die HelloFresh-Aktie habe sich im Zuge der Corona-Krise zu den großen Gewinnern entwickelt. Sie gehöre zu den besten Werten im MDAX. Allein in den vergangenen drei Monaten habe das Papier weitere 28% zulegen können. Damit sei die HelloFresh-Aktie der drittbeste Wert im MDAX im Dreimonatsvergleich.Aus Sicht des "Aktionärs" sei es nur eine Frage der Zeit, bis die HelloFresh-Aktie einen Angriff auf das bisherige Allzeithoch starte und seine Aufwärtsbewegung fortsetze. Vormerken sollte man sich schon einmal den Termin für den nächsten Quartalsbericht. Das Berliner Unternehmen habe diesen für den 10. August 2021 angekündigt. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link