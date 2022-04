Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein trüberer Jahresausblick des Branchenkollegen Just Eat Takeaway habe am Mittwochmorgen auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero nach unten gezogen. Die Papiere würden auf der Handelsplattform Tradegate um 4,2 Prozent auf 34,31 Euro fallen. Auch für die Anteile des Kochboxen-Anbieters HelloFresh gehe es nach unten: um 2,3 Prozent auf 38,39 Euro.Beide Aktien stünden schon länger unter Druck. Mit dem sich abzeichnenden Ende der Corona-Maßnahmen sowie angesichts der Zinswende in den USA hätten sich Investoren in den vergangenen Monaten von den Corona-Gewinnern abgewendet und in andere Sektoren umgeschichtet. Im laufenden Jahr hätten HelloFresh-Aktien um fast 42 Prozent nachgegeben. Damit seien sie vor Delivery Hero (minus 64 Prozent) der zweitschwächste DAX-Wert.Die Befürchtungen der Anleger scheinen denn auch gerechtfertigt. So bekomme die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway nach der Aufhebung von Corona-Einschränkungen in vielen Regionen die wieder stärkere Konkurrenz durch Restaurants zu spüren. Die Menschen würden wieder ausgehen. Laut William Woods von Bernstein Research habe Just Eat Takeaway mit seinen Quartals-Ergebnissen die Erwartungen verfehlt.Das Bruttowarenvolumen (GTV) solle nun verglichen mit dem Vorjahr nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, habe der Lieferdienstleister am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt. Bislang habe das Management noch ein Plus im mittleren Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt.Die Aktien der Essenslieferanten seien derzeit allesamt charttechnisch deutlich angeschlagen. HelloFresh versuche sich derzeit an einer Bodenbildung. Aus charttechnischer Sicht sei nun wichtig, dass das Märztief bei 33,41 Euro nicht unterschritten werde. Ein positives Signal für die Aktie würde erst der Sprung über den Bereich von 50 Euro liefern.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der HelloFresh-Aktie vorerst abzuwarten. (Analyse vom 20.04.2022)