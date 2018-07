XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,15 EUR +0,35% (17.07.2018, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,18 EUR +0,57% (17.07.2018, 12:08)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (17.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktie: Erste Abwärtswelle angelaufen - ChartanalyseHelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein international tätiger Lieferservice für Lebensmittel, das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selber Kochen bis an die Haustür, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Lieferungen könnten individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen werde von HelloFresh übernommen. Investoren hätten der Aktie jedoch kein weiteres Kurspotenzial mehr zugetraut, an den Jahreshochs sei der Wert signifikant zur Unterseite abgeprallt!Die deutliche Abkehr der Anleger an den Märzhochs sollte nach der klassischen Charttechnik nun eine erste Verkaufswelle zur Folge haben, die nach einer anschließenden Erholung auf frische Verlaufstiefs abwärts führen dürfte. Dabei würden sich einige markante Punkte in dem Wertpapier präsentieren, sodass einer genaueren Auswertung recht zuversichtlich entgegen geschaut werden könne und gute Handelsansätze vorhanden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: