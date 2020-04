Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit über 160 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche.



Die Mission der Heidelberger Druckmaschinen AG ist es, die digitale Zukunft ihrer Branche zu gestalten. Dabei will man Heidelberg zu einem digitalen Gesamtsystem für die industrielle Wertschöpfung entwickeln und die Druckereien bei der digitalen Transformation unterstützen. Wichtigster Baustein auf dem Weg dorthin ist die intelligente Nutzung der Daten, die Heidelberg durch die digitale Anbindung und Vernetzung des Kundenequipments zur Verfügung stehen. Hier stehen Kundenbedürfnisse und die Generierung von Mehrwerten hinsichtlich Effizienz, Profitabilität und Erfolg der Kunden im Fokus des Unternehmens.



Bei allem Neuen bleiben die bewährten Werte stets erhalten. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat ihr Portfolio auf die Wachstumsbereiche ihrer Branche ausgerichtet. Es basiert auf Produkten für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung, Service und Verbrauchsmaterialien sowie Softwarelösungen, mit einem starken Fokus auf eine digitale Zukunft. Insbesondere die starke Ausprägung der Heidelberger Druckmaschinen AG im Bereich Services und Software führt zu einer hervorragenden Ausgangsbasis für eine digitale Transformation.



Dazu sollen vor allem die Potenziale gehoben werden, die sich aus einer Kombination von Einzelangeboten des Produktportfolios zu einer aus Kundensicht produktiven Gesamtlösung ergeben und die Produktivität und Profitabilität für die Kunden der Heidelberger Druckmaschinen AG und das Unternehmen selbst steigern.



Die im Markt einzigartige Kompetenz der Heidelberger Druckmaschinen AG ist es, aus einer datengestützten Konfiguration aller Betriebsmittel, bestehend aus Equipment, Software, Service und Verbrauchsgütern, ein smartes Gesamtsystem zu schaffen.



Das Modell basiert auf der bereits vorhandenen Fähigkeit von Heidelberg, sich mit seinen Kunden beziehungsweise Maschinennutzern digital zu vernetzen und ein in sich geschlossenes produktives System zu liefern. Von dem hieraus realisierten Nutzen profitiert auch die Heidelberger Druckmaschinen AG. Mit den neuen digitalen Geschäftsmodellen sind ihre Interessen und die des Kunden gleichgerichtet. Es ist in ihrem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass der Kunde Erfolg hat.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise ist man mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich in den Markt für E-Mobilität eingestiegen.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen kann man auch im laufenden Geschäftsjahr seine Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2018/2019 bei knapp 2,5 Mrd. EUR. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens am Markt. (08.04.2020/ac/a/nw)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Immersion Capital LLP reduziert Short-Position in Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG seit dem 25.03.2020 kontinuierlich:Die Leerverkäufer von Immersion Capital LLP befinden sich nach wie vor im Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF).Die Finanzprofis von Immersion Capital LLP mit Sitz in London haben am 07.04.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG von 2,69% auf 2,45% zurückgefahren.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG:2,45% Immersion Capital LLP (07.04.2020)0,59% BlueMountain Capital Management, LLC (19.10.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 3,04% der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:0,6335 EUR -2,39% (08.04.2020, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:0,632 EUR -2,62% (08.04.2020, 14:12)ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:DE0007314007WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:731400