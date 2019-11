Kursziel

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

(EUR) Rating

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 2,90 buy equinet AG Stefan Augustin 22.10.2018 2,80 hold S&P Global Firdaus Ibrahim 09.08.2018 2,30 hold Commerzbank Malte Schulz 09.11.2018 1,90 hold Hauck & Aufhäuser Aliaksandr Halitsa 31.01.2019 1,50 halten Bankhaus Lampe Gordon Schönell 06.11.2019 1,40 halten Independent Research Markus Armer 07.11.2019 1,35 buy Baader Bank Peter Rothenaicher 06.11.2019 1,26 hold Berenberg Alexander O'Donoghue 06.11.2019 1,10 hold Kepler Cheuvreux - 06.11.2019 1,10 hold HSBC Richard Schramm 26.09.2019 1,10 verkaufen DZ BANK Thorsten Reigber 06.11.2019 0,95 sell Warburg Research Eggert Kuls 07.11.2019

ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie. Seit über 160 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist Heidelberger Druckmaschinen ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche.



Die Mission der Heidelberger Druckmaschinen AG ist es, die digitale Zukunft ihrer Branche zu gestalten. Die Auswirkungen der generellen Digitalisierung der Gesellschaft hat man dabei stets vor Augen: weg von der Massenproduktion hin zur Individualisierung.



Bei allem Neuen bleiben die alten Werte stets erhalten. Der Kunde steht bei der Heidelberger Druckmaschinen AG im Mittelpunkt, und ihr kundenzentrierter Ansatz wird kontinuierlich vorangetrieben. Dazu hat man sein Portfolio auf die Wachstumsbereiche seiner Branche ausgerichtet. Es basiert auf Produkten für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung, Service und Verbrauchsmaterialien sowie Softwarelösungen, mit einem starken Fokus auf eine digitale Zukunft. Dazu sollen vor allem die Potenziale gehoben werden, die sich aus einer Kombination von Einzelangeboten des Produktportfolios zu einer aus Kundensicht produktiven Gesamtlösung ergeben und die Produktivität und Profitabilität für das Unternehmen und seine Kunden steigern. Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG mit ihrer digitalen Plattform für Industriekunden neue Märkte.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2016/2017 bei rund 2,5 Mrd. EUR.



Weltweit sorgen insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (20.11.2019/ac/a/nw)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) nach der Bekanntgabe der Q2-Quartalszahlen 2019/20 zu? 2,90 oder 0,95 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am 6. November ihre Zahlen zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 bekannt gegeben.Der Umsatz stieg von 573 Mio. Euro auf 622 Mio. Euro an (H1 2019/20: 1.124 Mio. Euro vs. H1 2018/19: 1.114 Mio. Euro). Der Auftragseingang legte von 641 Mio. Euro auf 648 Mio. Euro zu (H1 2019/20: 1.263 Mio. Euro vs. H1 2018/19: 1.306 Mio. Euro). Der Auftragsbestand verbesserte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende am 31. März 2019 (654 Mio. Euro) um rund 16% auf 756 Mio. Euro.Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis übertraf mit rund 55 Mio. Euro (inkl. IFRS 16-Effekt von 4 Mio. Euro) den unbereinigten Vorjahreswert von rund 43 Mio. Euro (H1 2019/20: 69 Mio. Euro vs. H1 2018/19: 62 Mio. Euro). Das EBIT ohne Restrukturierungsergebnis belief sich im 2. Quartal auf 32 Mio. Euro (Vorjahr: 26 Mio. Euro) und zum Halbjahr auf 22 Mio. Euro (Vorjahr: 27 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis betrug (inklusive IFRS-16-Effekt) 8,9%, nach 7,4% im Vorjahr (H1 2019/20: 6,2 Prozent vs. H1 2018/19: 5,5 Prozent). Das Finanzergebnis stieg von -12 Mio. Euro im Vorjahr auf -10 Mio. Euro an (H1 2019/20: -23 Mio. Euro vs. H1 2018/19: -28 Mio. Euro). Inklusive Einkommen- und Ertragsteuern belief sich das Ergebnis nach Steuern im 2. Quartal auf 14 Mio. Euro (Vorjahr: 8 Mio. Euro) und im 1. Halbjahr auf -16 Mio. Euro (Vorjahr: -6 Mio. Euro).