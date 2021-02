Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom.



Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.heidelberg-pharma.com/. (11.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Die Aktie von Heidelberg Pharma habe nach starken Studiendaten am Donnerstag einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Gegen Mittag notiere sie auf der Handelsplattform Tradegate acht Prozent im Plus bei 7,04 Euro. Das Biotechnologie-Unternehmen habe über eine erfolgreiche präklinische Studie ihrer "ATAC-Technologie" informiert, die zusammen mit einer Forschungsgruppe der Universität Indiana durchgeführt worden sei. Dabei sei "eine außerordentliche Wirksamkeit" bei der Behandlung bestimmter dreifach negativer Brustkrebsarten festgestellt, habe es in der Mitteilung des Unternehmens geheißen.Andreas Pahl, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Heidelberg Pharma, habe kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung dieser außergewöhnlichen Daten in Science Translational Medicine. Trastuzumab-ATAC ist eine neuartige Behandlungsstrategie bei TNBC, einer Indikation mit hohem medizinischen Bedarf. Diese Patienten profitieren nicht von den derzeit verfügbaren hormonellen oder Trastuzumab-basierten Therapien, da den Tumoren Östrogen-oder Progesteronrezeptoren fehlen und sie auch keine oder nur eine sehr geringe Expression des HER2-Proteins aufweisen, was für zugelassene anti-hormonelle und gegen HER2-gerichtete Medikamente unzureichend ist. Die Synergien unserer ATAC-Technologie in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren unterstreichen das Potenzial von ATACs bei der Behandlung solider Tumore."Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect seien die Investoren von dem erfreulichen Ergebnis überrascht worden "und rennen nun dem Aktienkurs teilweise hinterher". Das Marktpotenzial für das Präparat Trastuzumab-Atac sei "vielversprechend" und damit seien auch die aktuellen Kursgewinne zu begründen.Anleger hingegen, die der Empfehlung des "Aktionär" in der Ausgabe 51/2020 bei 5,12 Euro zum Kauf genutzt hätten, könnten sich nun freuen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link